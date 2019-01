Rasmus Lauge: Norge vinder også guld en dag

- Norge har de unge spillere til at tage tronen - når bare de ikke vinder over os, sagde Rasmus Lauge.

Herning: - Der bliver ingen håneret for mig til træningen i Flensburg. Jeg møder ikke op med VM-guldmedaljen, siger Rasmus Lauge.

Torbjørn Bergerud, Magnus Rød, Magnus Jøndal og Gøran Johannesen var alle med hos Norge i VM-finalen i Herning, og de spiller alle i Flensburg.

- Jeg trøstede Torbjørn, for vi skal jo spille sammen i resten af sæsonen, sagde Rasmus Lauge.

- Norge har en masse unge talenter på vej. De er så gode, at de nok skal vinde guld en dag - bare det ikke sker i en kamp mod os..!

Rygterne om en knæskade til Lauge var pure opspind.

- Mig? Jeg havde ingen knæskade, men jeg slog mig og måtte en tur udenfor, sagde han.

Nikolaj Jacobsens betydning for OL-guldet?

- Nikolaj er god til at give os nogle gode input og taktiske dessiner, men i de seneste to kampe spillede vi den samme angrebsåbning i 95 procent af tiden, så det må være let for modstanderne at analysere os, sagde Rasmus Lauge.