Rasmus Lauge: Glem alt om træthed

Herning: Træt? Glem det. Jeg er frisk som en havnørn til søndagens finale, siger Rasmus Lauge.

- Jeg giver altid det meste i mine kampe, men vi har en hviledag lørdag, og så er batterierne ladet op til søndagens finale.

- Jeg tænker ikke det fjerneste på, hvornår vi skal møde i Flensburg, eller hvornår vi skal spille igen. Alt handler om VM-finalen. Vi har stadig ikke vundet noget, men vi giver alt mod Norge.

- Den skal have maksimalt gas i VM-finalen. Vi har tabt finaler nok. Vi får aldrig større chance for at blive verdensmester.

- Alt lykkedes mod Frankrig, og vi scorer på ni af 10 forsøg, nogle scorer på 10 ud af 10.

- Det var dejligt at få Morten Olsen med i spillet igen. Han var fuld værd mod Frankrig.

- Jeg havde forventet en tæt kamp, der var spændende til det sidste, men kampen blev aldrig jævnbyrdig. Vi styrede hele kampen.

- Vi havde et dejligt flow over spillet, og vi gjorde ting, vi ikke tænkte over. Franskmændene anede ikke, hvordan vi skulle stoppe os, og så var der ingen grund til at lave noget om. Vi spillede stort set samme koncept hele tiden, og det blev ved med at virke.

- Det er en af de bedste kampe, jeg har været med til at spille, og det blev en kamp på et meget højt niveau 21 mål i første halvleg, 38 mål ialt - det var bare perfekt angrebsspil. Nu vil vi have medaljen om halsen, og det skal være den af guld, sagde Rasmus Lauge.