Rasmus Falk har aldrig mødt bedre hold end Atletico

- Det er det bedste hold, jeg nogensinde har mødt.

FC Københavns kantspiller Rasmus Falk er klar i mælet, når han skal give sin vurdering af det Atletico Madrid-mandskab, som torsdag aften vandt med 4-1 over FCK i den første af to 16.-delsfinaler i Europa League.

Fynboen har prøvet at tabe europæiske kampe før, men ikke så klart, som både resultatet og spillet indikerede mod Atlético Madrid.

- Jeg spillede i Champions League-gruppespillet for os i sidste sæson, og vi spillede mod Ajax i Europa League bagefter, men der er ingen tvivl om, at Atlético Madrid er et niveau over de hold, vi mødte der.

- Deres spillere kender hinanden godt, og de har spillet sammen i mange år. De er alle sammen rigtigt gode, og de spiller hinanden endnu bedre.

- Og så har de noget teknisk klasse, som man ikke normalt ser ude på den bane, siger Rasmus Falk og skuler mod Parkens græstæppe.

Atlético Madrid åbnede kampen med at få foræret en række chancer efter sløjt FCK-forsvarsspil, og derfor var det noget uventet, at Viktor Fischer bragte FCK foran 1-0 efter et kvarter.

På det tidspunkt troede Falk og holdkammeraterne, at et stort dansk resultat lå forude.

- Selv om det godt kan lyde meget optimistisk, havde vi en fornemmelse af, at vi godt kunne vinde kampen. Vi kom foran 1-0 og kom bedre og bedre ind i kampen, men de var skarpe og straffede de mindste fejl bagefter, siger Rasmus Falk.

Inden pausen kom Atlético Madrid på 2-1, og føringen blev udbygget med to mål i kampens slutfase.

- De var gode, de spillede hurtigt, og de havde noget power, energi og teknisk klasse, som vi ikke er vant til at håndtere.

- 4-1 var måske lige i overkanten, men de straffede os på individuelle fejl, og det er også et udtryk for deres kvaliteter, siger Falk.

Der er returkamp torsdag i Madrid.