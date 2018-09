Randers skal blive bedre til at lukke færre mål ind, når holdet spiller på udebane i Superligaen.

Det mener cheftræner Thomas Thomasberg, efter at det lørdag blev til et 1-4-nederlag mod FC Nordsjælland i Farum.

Kronjyderne har endnu ikke vundet på udebane i denne sæson, og i fire kampe har holdet lukket 11 mål ind.

- Vi skal lukke mere af. Vi lukkede fire mål ind mod FC Nordsjælland, tre mod FC Midtjylland og tre mod Esbjerg. Så taber man, siger Thomas Thomasberg.

Sæsonen er endnu ung, men Randers-mandskabet præsterede heller ikke godt på udebane i sidste sæson, hvor holdet fik 11 point i 16 kampe i grundspillet og puljespillet om at klare sig fri af nedrykning.

Det skal blive bedre, siger cheftræneren, der dog tager situationen roligt.

- Vi har spillet fire kampe på udebane og har kun tabt en enkelt. Jeg ved godt, at vi ikke har vundet, og det skal vi selvfølgelig til at gøre, siger Thomas Thomasberg.

- De fleste hold er bedst på hjemmebane, men hvis man også gerne vil ende et godt sted til sidst, skal man også vinde på udebane.

Forsvarsspilleren Erik Marxen var efter kampen frustreret over, at holdet lukkede fire mål ind i Farum. Han vil dog ikke gå så langt som at sige, at Randers har et problem med at spille på udebane.

- Jeg har ikke en fornemmelse af, at der er et kompleks, siger Marxen.

- Det skal selvfølgelig blive bedre. Jeg ved ikke, om der ligger noget mentalt i, at vi nødigere vil acceptere at lave fejl og komme bagud på hjemmebane end på udebane.

- Det må selvfølgelig ikke være tilfældet. Vi føler os rigtig godt tilpas hjemme, og det skal vi selvfølgelig også gøre på udebane, siger forsvarsspilleren.