Randers-profil sætter håndboldskoene på hylden

Efter 11 sæsoner hos Randers HK stopper Camilla Dalby som professionel håndboldspiller, når 2018/2019-sæsonen slutter.

Det oplyser Randers HK i en pressemeddelelse.

Den tidligere landsholdsspiller mener, at det nu er det rigtige tidspunkt at stoppe.

- Jeg er stolt over min tid i klubben og beæret og ydmyg over alt det, som klubben har givet mig. Jeg har spillet sammen med en masse dygtige og fantastiske spillere, som alle har haft en stor indflydelse på min karriere.

- Det har altid været en drøm at slutte min karriere, hvor det hele startede, og jeg er rigtig glad for, at jeg nu får den mulighed, siger Camilla Dalby i pressemeddelelsen.

30-årige Dalby har bortset fra to sæsoner i montenegrinske Buducnost fra 2013 til 2015 spillet i Randers HK i hele sin professionelle karriere. Hun er blandt andet kronjydernes mest scorende spiller gennem tiden.

I 2012 var hun med til at vinde det danske mesterskab med Randers HK.

Fra 2007 til 2016 spillede Dalby 108 landskampe, hvori hun scorede 303 mål.

Randers HK ligger i øjeblikket på 11.-pladsen i kvindernes liga. Camilla Dalby har indtil videre i denne sæson scoret 45 mål i 14 kampe i ligaen.