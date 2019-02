Rams-træner føler sig taktisk udkonkurreret af kollega

Med blot tre point i Super Bowl-finalen levede Los Angeles Rams slet ikke op til forventningerne rent offensivt.

New England Patriots havde mere at byde på i den del af spillet, og det medførte en målfattig 13-3-sejr.

Los Angeles Rams-træner Sean McVay lagde sig fladt ned efter skuffelsen og erkendte sit nederlag - ikke mindst i den direkte trænerdyst med Bill Belichick.

- Træner Belichick gjorde et enestående arbejde. Der er virkelig ikke andre måder at sige det på. Jeg føler mig ret tom lige nu, jeg blev udkonkurreret som træner, siger Sean McVay ifølge AFP.

Han kunne i en alder af 33 år ellers være blevet den yngste træner i NFL-historien til at vinde Super Bowl. Men sådan skulle det ikke gå.

Med en taktisk overlegen præstation formåede Bill Belichick konstant at udmanøvrere sin yngre kollega, der aldrig fandt løsningerne i offensiven.

Bill Belichick har nu ført Patriots til ni Super Bowl-finaler - heraf er seks vundet.

- Jeg gjorde det ikke i nærheden af godt nok for vores fodboldhold. Det værste er, at jeg ikke kan gøre noget ved det. Det kommer til at gøre ondt i et stykke tid.

- Jeg elsker disse spillere. Og det er det, der æder mig op, fordi jeg ikke føler, at jeg gjorde min del til at hjælpe dem med at opnå succes, siger Sean McVay.

Det lykkedes blandt andet ikke at få Rams' running back Todd Gurley til at levere som tidligere i sæsonen, og stjernen røg en del ud på bænken i opgøret, men der var ikke tale om en skade.

- Todd var frisk. Vi fik bare ikke en chance for at få nogen i gang i offensiven, og det falder tilbage på mig, lyder det fra Sean McVay.