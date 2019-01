Rams er i Super Bowl efter stort comeback på udebane

Los Angeles Rams er som det første hold klar til dette års finale i den amerikanske NFL-liga, Super Bowl.

Rams besejrede på udebane New Orleans Saints med 26-23 i kampen om NFC-mesterskabet, der er den ene af to konferencer i den bedste liga for amerikansk fodbold.

Den ordinære kamp sluttede 23-23, og derfor skulle afgørelsen findes i overtid, hvor Rams sikrede sig sejren på et field goal. Greg Zuerlein stod for det finalegivende spark fra 57 yards.

- Det er utroligt. Jeg kan ikke sætte ord på, siger Rams quarterback, Jared Goff ifølge nyhedsbureauet AP.

Goff er med 24 år den yngste quarterback til at vinde NFC-mesterskabet, der altså svarer til en semifinale i NFL.

Holdet fra Los Angeles var ellers bagud det meste af kampen. Efter første quarter førte Saints således med 13-0.

Og med bare 15 sekunder tilbage af den ordinære spilletid førte Saints 23-20, men Greg Zuerlein fik udlignet på et field goal fra 48 yards.

For Saints er det endnu en skuffende sæsonafslutning.

I forrige sæson tabte holdet i slutspillet til Minnesota Vikings, som lavede et touchdown i kampens sidste sekunder.

- Det er en hård pille at sluge, siger quarterback Drew Brees efter nederlaget til Rams, som betyder, at han går glip af muligheden for at føje en Super Bowl-titel til den, han vandt i 2009.

Rams har tre gange tidligere været i Super Bowl.

I 2000 slog holdet, der på det tidspunkt hed St. Louis Rams, Tennessee Titans med 23-16. Den seneste finale var i 2002, da Rams tabte 17-20 til New England Patriots.

I Super Bowl den 3. februar møder Rams vinderen af den anden semifinale mellem Kansas City Chiefs og New England Patriots, som spilles natten til mandag dansk tid.

Finalen spilles i år i Atlanta, Georgia.