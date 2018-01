Raketforskere får norske skihoppere til at svæve længere

Kvindernes rangliste i skihop toppes af nordmanden Maren Lundby og på herresiden er der fire nordmænd i top-10.

Norge er blandt de bedste skihopnationer i verden og har oplevet stor fremgang det seneste år. En del af forklaringen ligger i en ny skihopdragt, som Norges Skiforbund har udviklet sammen med rumfartsproducenten Nammo.

Det siger Magnus Brevig, der er chef for forskning og udvikling i Norges Skiforbund, da han fremviser resultaterne fra test lavet i en vindtunnel.

- Jeg er meget overrasket over, hvad forskellen i luftmodstand og bæreevne har at sige. Raketforskerne har gjort et fund, som kan betyde, at vi svæver et tocifret antal meter længere. Det havde vi ikke forestillet os.

- Den distance betyder, at man kan gå fra en 40.-plads til en førsteplads, siger Brevig.

Det er blandt andet ændringer af det materiale, som skihopdragterne er lavet af, som kan føje ekstra meter til et hop.

Derfor får en journalist fra det norske nyhedsbureau NTB kun lov til at se en tidlig model af den norske dragt. Selve konkurrencedragten er hemmelig.

- Alle kan kopiere det. Det er et spørgsmål om tid og penge, og det koster mange penge. Det her er unikt, og ingen må få fat i det. Det vil være et mareridt for mig, hvis mine computerfiler kommer på afveje, siger Magnus Brevig.

Nordmændenes mål er i fremtiden at kunne producere sit eget materiale til skihopdragterne i samarbejde med en kinesisk producent.

Sportschefen for de norske skihopper, Clas Brede Bråthen, mener, at nordmændene tidligere har fejlet ved ikke at lade udøvere tilpasse sin egen dragt på en måde, hvor skihopperne følte, at de svævede længere.

- Da Andreas Vilberg i sin tid var aktiv, tilpassede han sin dragt, så den gav ham fordele. Det var ikke ulovligt, men den tidligere skihopledelse mente, det var uetisk, siger Bråthen.

Han mener, at en god dragt er afgørende for, at man kan konkurrere i verdenseliten.

- Hvor meget fremgang kan forklares på grund af udstyr kontra teknik og fysik?

- Kig bare på antallet af World Cup-point, nordmænd har sikret sig i denne sæson. Det er en fremgang på 100 procent. Det kan man ikke forklare med bedre træning.

- Teknisk og fysisk træning kan kun forklare en fremgang på fem-ti procent, siger sportschefen.