Racisme afbryder fransk ligakamp i fodbold

Amiens-anfører Prince Gouano blev fredag udsat for racisme og nægtede kortvarigt at spille videre.

Fredag aften blev en fodboldkamp i Frankrigs bedste række, Ligue 1, afbrudt på grund af racisme.

I det 78. minut af kampen mellem Dijon og Amiens blev opgøret stoppet, da Amiens-anfører Prince Gouano ikke ville spille videre, da han hørte racistiske tilråb fra tribunerne.

- Det er slut. Vi spiller ikke videre. Jeg tager mine holdkammerater af banen, og vi går i omklædningsrummet, lød det inde på banen fra Prince Gouano.

Efter en større diskussion mellem spillere, trænere og dommere gik fransk-ivorianeren Gouano demonstrativt ned og skuede ud mod tilskuerne, før kampen blev genoptaget. Efterfølgende fortalte fransk-ivorianeren om tilråbene.

- Vi er i det 21. århundrede, og racisme er uacceptabelt. Jeg markerede det ved at stoppe spillet, for i disse tider er vi alle lige.

- Selvfølgelig er der forskellige hudfarver, men det gør ingen forskel. Vi er alle mennesker. Kodeordet for mig er kærlighed. Man bliver nødt til at vise kærlighed over for personen ved siden af sig, siger Prince Gouano ifølge Bein Sport.

Dijon-angriberen Benjamin Jeannot støtter sin modstanders beslutning om at afbryde kampen.

- Jeg hørte ikke tilråbene, men hvis de var der, støtter jeg fuldt op om hans beslutning. Jeg har fuld forståelse for, at han ville stoppe kampe kampen, for det er ikke let at kontrollere tilråbene, og han har min fulde støtte, lyder det blandt andet fra Jeannot.

Kampen endte 0-0.

Alene i de seneste uger og måneder er der flere eksempler på racisme i fodboldkampe på tværs af Europa.

Det har blandt andet fundet sted i Serie A i en kamp mellem Cagliari og Juventus og i en EM-kvalifikationskamp mellem Montenegro og England.

Inter, Dinamo Zagreb og Dynamo Kiev er desuden blevet straffet med lukkede eller delvist lukkede tribuner i flere hjemmekampe efter eksempler på racistisk opførsel blandt tilskuerne.

Uefa-præsident Aleksander Ceferin har opfordret dommerne til at afblæse opgør i det øjeblik, de hører racistiske toner fra tribunerne.