Quick Step går efter endnu en sejr til DM

DM landevejscykling: 124 ryttere og 215 kilometer landevej gennem Syd- og Sønderjylland.

Det er, hvad der venter, når søndagens linjeløb i DM i landevejscykling bliver skudt i gang klokken 12.00 ved domkirkepladsen i Ribe.

Her står kendte navne såsom Lasse Norman Hansen, Lars Bak, Kasper Asgreen og selvfølgelig sidste års vinder Michael Mørkøv klar til start blot for at nævne et par stykker.

Ruten starter som sagt i Ribe, hvor rytterne kører ud til kysten og kører langs med denne, indtil de har krydset Kongeåen. Herfra går ruten østover forbi Gredstedbro, kort op igennem den vestlige del af Vejen kommune før rytterne sætter kursen mod Visselbjerg i Varde, og derfra kører sydpå mod Esbjerg. Her vil rytterne skulle køre en rundstrækning gennem byen på cirka 10 kilometer. Den skal de igennem 10 gange, inden vinderen kan køre over målstregen ved Musikhuset i centrum af Esbjerg.