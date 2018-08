Der skal formentlig et uheld til at forhindre den belgiske cykelcrossstjerne Wout van Aert i at vinde etapeløbet PostNord Danmark Rundt, der slutter søndag eftermiddag.

Hans nærmeste rival i klassementet, danske Rasmus Quaade, regner i hvert fald ikke med at bruge den sidste etape til Frederiksberg til at jagte de 32 sekunder, han er efter belgieren.

- Jeg skal ud at forsvare andenpladsen. Helt klart. Hvis jeg skal jagte førstepladsen, så skal der ske et eller andet helt vanvittigt. Og det sker som udgangspunkt ikke, siger Rasmus Quaade.

For en rytter, der kører for BHS-Almeborg-Bornholm i cykelsportens tredje division, vil det være en stor bedrift at indtage det næstøverste trin på sejrspodiet i et løb af Danmark Rundts størrelse.

- Det er et væsentligt større resultat, end jeg nogensinde har opnået før. Så selv om man altid kører for en sejr, må man nogle gange sige: Okay, en andenplads er også rigtig fornuftigt.

Derfor er Quaade først og fremmest optaget af at holde øje med landsmanden Lasse Norman Hansen, der på tredjepladsen kun er fire sekunder efter.

- Det vil være et stort resultat at kunne skrive på cv'et. Jeg vil rigtig gerne være professionel igen, og så kan man jo håbe, at et stort resultat i et stort løb får nogle af de store hold til at kigge min vej, siger Rasmus Quaade.

I 2015 og 2016 kørte han som professionel på prokontinentalholdene Cult og Stölting.