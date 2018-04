Qatar varmer op til VM i 2022 ved at spille Copa America

Det mellemøstlige land Qatar vil i 2019 deltage i Copa America, som er en fodboldturnering for sydamerikanske lande.

Qatar har sagt ja til invitationen om at deltage i turneringen, der afholdes i Brasilien næste sommer, fortæller en talsmand for Qatars Fodboldforbund.

- Qatar vil spille i Copa America i 2019, det er en god mulighed for os at deltage i sådan en turnering, siger talsmanden til AFP.

Invitationen er accepteret af Qatars Fodboldforbunds præsident, Hamid Bin Khalifa Bin Ahmed Al-Thani.

Han er i Argentina for at deltage i en kongres hos Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol).

Qatar er et af de seks lande, der ikke er fra Sydamerika, som forventes at deltage i turneringen.

Derudover forventes også Kina, Japan, Mexico samt to mellemamerikanske lande at deltage i den sydamerikanske turnering. Formålet er at få antallet af hold op på 16.

De inviterede lande skal kæmpe mod store fodboldnationer som Brasilien, Argentina, Chile, Colombia og Uruguay.

Det blev annonceret sidste måned, at Det Sydamerikanske Fodboldforbund havde planer om at invitere tre lande fra Det Asiatiske Fodboldforbund - herunder Qatar.

Ifølge Qatars fodboldlandstræner, spanieren Felix Sanchez, vil det være en "stor oplevelse at møde de største hold i verden" i Copa America.

Qatar er desperate for at komme til at spille turneringer, inden landet skal være vært for VM i fodbold i 2022.

Tidligere er otte forskellige ikke-sydamerikanske lande blevet inviteret til at spille i tidligere Copa America-turneringer.

Qatar blev også inviteret til at deltage i 2011, men havde dengang ikke mulighed for at stille op.

Det Sydamerikanske Fodboldforbund sendte ved kongressen også en forespørgsel til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) om at udvide VM i Qatar i 2022 fra 32 til 48 hold.