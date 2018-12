Presset AC Milan-træner: Mine spillere underpræsterer

AC Milan-cheftræner Gennaro Gattuso tager ansvar efter endnu en resultatmæssig skuffelse.

Med 0-0 i onsdagens udekamp mod Frosinone har Milano-klubben blot hentet én sejr i de seneste syv kampe i Serie A og har ikke formået at score i de seneste fire.

- Jeg er kaptajn på dette skib, så det er kun rigtigt af mig at tage hele ansvaret. Det er vigtigt for mig at forstå, hvordan jeg gør mine spillere bedre, for lige nu underpræsterer de.

- De har ingen ro, og de ser nervøse ud. Det er jeg nødt til at tage til efterretning, siger Gennaro Gattuso til DAZN, skriver Bold.dk.

I den dårlige stime ser Gattusos sæde efterhånden varmt ud, men træneren prøver at holde den del af bekymringerne fra livet.

- Min bekymring er holdet. Jeg tænker ikke på min egen position. Jeg bliver bedømt på resultater, og jeg ser fremad, siger han.

Gattuso har kontrakt med klubben frem til 2021.