St. Gallens stadion hedder Kybun Park, fordi det er Kybun, som er sponsor for arenaen. Kybun er en sko- og måtteproducent. Måske var det derfor, at alle pressefolk skulle betræde en måtte, som var gnedet ind i sæbe, før de måtte træde ind på græsbanen under danskernes træning. Det skulle angiveligt beskytte græstæppet. Et mystisk optrin al den stund, at pressefolkene i forvejen ikke må gå ind på selve banen. Måske var det et skjult reklame-trick. Vi ved det ikke.

Den tidligere Vejle-spiller Brian Bertelsen spillede et år i St. Gallen fra 1991 til 1992 og er nogenlunde jævnaldrende med fynske Lars Lunde, der også spillede flere steder i Schweiz. Brian Bertelsen nåede også at spille for FC Wettingen, FC Basel, FC Luzern og FC Locarno.

Den danske håndboldlegende, Bo Spellerberg, er spillende træner for TSV Otmar St. Gallen, der ligger sidst af de seks hold i mesterskabs-slutspillet i Schweiz. Bo Spellerberg fylder 40 år til sommer.

Efter søndagens træning flytter landsholdet tæltpælene og rykker til Novotel i Basel, mens den danske presse så at sige presses over på den anden side af grænsen til Tyskland i Lörrach, hvorfra der er ganske få kilometer til Skt. Jakobs Park, hvor EM-kvalifikationskampen skal spilles 20.45 tirsdag aften.

Lörrach har fostret toptræneren Ottmar Hitzfeld og fodboldspilleren Sebastian Deisler, der spillede for Mönchengladbach, Hertha BSC Berlin og fem år i Bayern München, inden han måtte stoppe som 27-årig på grund af skader og depressioner. Der er ikke langt fra Lörrach til Mulhouse i Frankrig og Freiburg.

Henning Hansen, der er søn af forward- og OL-legenden John Hansen, scorede begge mål, da boldklubben Frem den 17. september 1969 vandt 2-1 i Valby Idrætspark over St.Gallen i Europa Cup'en for pokalvindere. Desværre tabte Frem returopgøret 14 dage senere med 1-0 i St.Gallen, men var ude på grund af schweizernes udebanemål i Danmark.

På Frem-holdet var spillere som Curlei Nielsen, Ole Mørch, Jørn Jeppesen og Leif Printzlau. Angriberen Leif Nielsen startede på bænken i begge kampe.

For Schweiz er EM-kvalifikation "et must". Det vil være træner Vladimir Petkovics tredje slutrunde på seks år, og det vil være fuldt hus.