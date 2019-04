- Men vi stiler højere. Jeg synes, at vi har fået sammensat et stærkt hold, så vores mål er helt klart en top tre-placering. Jeg ved, at ligaen med garanti bliver rigtig tæt, men vi tror i hvert fald på det, fortæller Tom Paarup Madsen, der har overtaget tjansen som ansvarlig for ligaholdet efter rutinerede Ib Pedersen.

En klar forstærkning

De seks ligahold møder hinanden ude og hjemme. Nummer et og to er direkte kvalificeret til superfinalen, og de to bedste klubber skal så efterfølgende mødes i to matcher om retten til at køre finalen på hjemmebane. Nummer tre i grundserien kan frit vælge nummer fire, fem eller seks, og også her køres der to matcher. Vælger nummer tre eksempelvis nummer seks som modstander, får nummer fire og fem så fornøjelsen af hinanden.

- Jeg synes, vi står stærkt. Vi har flere kørere med masser af erfaring, så det skal nok blive godt. Vi har blandt andet fået Kenneth Kruse Hansen ind som C-kører, hvilket er en klar forstærkning. Vi skal være gode på hjemmebane, hvor vi skal forkæle vores publikum med masser af godt ræs. Vi er klar, garanterer Niels-Kristian Iversen.