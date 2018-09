Polman-show i Team Esbjerg-sejr

HÅNDBOLD - JV I ESBJERG: Så er Team Esbjerg på tavlen i den nye sæson.

Lørdag eftermiddag vandt Team Esbjerg hjemme i Blue Water Dokken over Herning-Ikast med 25-23 (16-14).

Det var en tæt kamp hele vejen igennem, men flere gange havde værterne nu chancen for at rykke afgørende fra.

Den endelig afgørelsen faldt godt to minutter før tid, da Estavana Polman bragede sit niende mål i kassen og scorede til 25-22.

Team Esbjerg-indsatsen var god. Fin fight over hele linjen mod et godt spillende Herning-Ikast-hold, der nok skal komme til at spille med i toppen af ligaen i denne sæson.

Polman var Team Esbjergs bedste spiller i kampen, men også Vilde Mortensen Ingstad, der nåede op på seks mål, spillede stærkt i begge ender af banen.

Team Esbjerg spiller igen på onsdag i Viborg.