Politiet sigter 23-årig for angreb på Jens Stages lejlighed

Østjyllands Politi har anholdt og sigtet en 23-årig mand fra Aarhus i sag om hærværk og forsøg på brandstiftelse i fodboldspilleren Jens Stages lejlighed i det centrale Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anholdelsen fandt sted tirsdag formiddag, oplyser politiinspektør Brian Olsen.

- Det er en sag, vi tager meget alvorligt, og vi iværksatte meget hurtigt en række efterforskningstiltag. Det ledte os på sporet af den 23-årige, som omkring klokken ni blev anholdt på sin bopæl.

- Vi kan ikke udelukke, at der er flere gerningsmænd, og vi fortsætter selvfølgelig vores efterforskning, siger han i pressemeddelelsen.

Den anholdte person fremstilles i grundlovsforhør onsdag klokken 08.30, og anklagemyndigheden vil anmode om, at grundlovsforhøret holdes for lukkede døre.

Følger retten den anmodning, må tilhørere kun høre sigtelsen og udfaldet af grundlovsforhøret. Mandens forklaring og politiets beviser mod ham holdes således skjult. Det sker af hensyn til den videre efterforskning.

Den 23-årige sigtes for brandstiftelse, for to tilfælde af trusler og for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed.

En eller flere personer smed natten til søndag omkring klokken 02.00 en genstand gennem ruden på en lejlighed i Eckersbergsgade i Aarhus, og der opstod en mindre brandskade, inden ilden gik ud. Ifølge AGF og FC København var der tale om Jens Stages lejlighed.

Fodboldspilleren skiftede fra netop AGF til FC København tidligere i juli.

Den 22-årige arbejdsmaskine nød inden sit skifte til FCK stor anerkendelse hos fans af AGF, da Stage er vokset op i Aarhus og erklæret fan af klubben, som han spillede for.

Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, vil ikke sige, om den anholdte mand har tilknytning til fodboldmiljøet.

- Det kommenterer vi ikke på. Vi har ikke yderligere oplysninger nu, siger han til Ritzau.

På fredag mødes netop FC København og AGF i Superligaens anden spillerunde.