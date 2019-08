Polakker eller grækere kan blive FCM-modstander

Lodtrækningen til playoffrunden i Europa Leagues gruppespil var hård ved FC Midtjylland og Brøndby.

Lykkes det for FC Midtjylland at slå den skotske storklub Rangers FC i tredje kvalifikationsrunde, kommer midtjyderne på endnu en svær opgave i playoffrunden.

Her er modstanderen enten polske Legia Warszawa eller græske Atromitos FC fra Athen. FC Midtjylland var useedet ved lodtrækningen.

Hvis det lykkes for Brøndby at besejre portugisiske Braga i tredje kvalifikationsrunde, får vestegnsklubben formentlig ligeså hård modstand i playoffrunden, selv om Brøndby i så fald overtager Bragas seedning.

I playoffrunden venter vinderen af opgøret mellem schweiziske FC Thun og Michael Laudrups russiske eksklub, Spartak Moskva.

Det står klart efter mandagens lodtrækning i Nyon.

Her blev det også slået fast, at hvis FC København taber til serbiske Røde Stjerne i tredje runde af Champions League-kvalifikationen, skal københavnerne møde enten Riga FC eller HJK Helsinki i Europa Leagues playoffrunde.

FCK mødte HJK Helsinki i Europa Leagues gruppespil i 2014. Her vandt københavnerne 2-0 på hjemmebane og tabte 1-2 på udebane.

FC Midtjylland og Brøndbys kampe i tredje kvalifikationsrunde mod Rangers og Braga spilles torsdag i denne uge og torsdag i næste uge.

Kampene i Europa Leagues playoffrunde spilles 22. og 29. august. Det anslås, at have en værdi på cirka 50 millioner kroner for et dansk hold at kvalificere sig til Europa League-gruppespillet.