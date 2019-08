Pokaldrømmen lever: Kolding IF knuste Dalum

Onsdag aften vandt Kolding i sikker stil 3-0 over Dalum IF. Dermed er klubben med i bovlen, når der trækkes lod til 2. runde af Sydbank Pokalen. Arkivfoto.

Der var glidende tacklinger, torden og lynild på menuen, da Kolding IF avancerede sikkert videre til 2. runde af Sydbank Pokalen. Dalum IF blev besejret med 3-0.

Pokalbrag: Regnen silede ned over Lars R. Jacobsen Park i Dalum lidt uden for Odense, da kampen mellem Dalum IF og Kolding IF blev fløjtet i gang. Den våde bane indbød til masser af pokalfight med adskillige glidende tacklinger, der skraldede lige så meget som det tordenvejr, der var udsigt til fra stadion. Kolding IF satte sig langsomt, men sikkert på kampen, hvor meget af spillet foregik på hjemmeholdets banehalvdel. Særligt farligt blev det i højresiden, hvor Jeppe Hansen skabte flere farlige gennembrud. Halvlegens største chance tilfaldt Koldings Kaptajn, Mathias Høgsholt. Efter 21 minutter skød han på mål lige uden for feltet, men bolden gik snært forbi stolpen. De helt store chancer udeblev dog i resten af halvlegen. Og efter 42 minutter fik André Jepsen en advarsel for i frustration at sparke bolden væk.

Fakta: Dalum IF - Kolding IF 0-3 (0-0) Brent Mcgrath (52.), Jeppe Hansen (59.), (78)



Advarsler: Kolding IF: André Jepsen (42.),



Kolding IF's hold: Jens Rinke, Jacob Eriksen / Martin Jensen (74.), Henrik Brodersen, André Jepsen, Brent Mcgrath, Jeppe Hansen/Nikolai Dupont (80.), Jacob Kiilerich, Mikkel Dongsted / Benjamin Zjajo (67.), Emil Nielsen, Søren Zachariassen, Mathias Høgsholt.



Tilskuere: 120

Klasseforskel efter pausen Der kom dog langt mere skub i sagerne fra 2. halvlegs start. Dalum IF's Lukas Talbro tvang i første omgang Kolding IF's målmand til en god redning. To minutter senere var Kolding på færde i den anden ende. Et indlæg blev slået ind fra højresiden. To Dalum-spillere stødte sammen, da de begge havde øjnene rettet mod bolden, der sejlede ind foran mål. Derfor kunne Brent Mcgrath ganske uforstyrret sparke bolden sikkert ind bag Dalums målmand. Kort efter koksede Dalums forsvar på ny. Hjemmeholdets forsvar, Mikkel Kjær, varmede bolden et sekund for længe og blev tacklet af Kolding IF's Jeppe Hansen. Kolding-angriberen vandt bolden, rundede en mand og sparkede bolden hårdt ind bag en chanceløs Dalum-målmand. Nu skulle Dalum IF frem på banen, og det gav meget plads til Koldings angribere. Føringen kunne nemt være blevet udbygget yderligere, men Rasmus Lund i Dalum-målet diskede op med flere mirakelredninger tæt under mål. Han kunne dog ikke stille meget op, da Jeppe Hansen efter 78 minutter blev spillet helt fri tæt under mål og definitivt afgjorde kampen med sin anden scoring i kampen.

Tilfreds træner Resultatet begejstrede Kolding-træner Anders Jensen. - Jeg er meget tilfreds med at se, at de spillere, der er i periferien af startopstillingen greb chancen i dag. Til i dag har vi skiftet ni spillere fra søndagens sejr over Næstved, og alligevel slår vi sikkert et godt hold fra 2. division, siger han. Allerede på søndag skal Kolding IF i aktion igen i NordicBet Ligaen, når man på udebane skal møde FC Roskilde. - Selvom vi har fået en perfekt start på sæsonen, skal vi gå ydmygt til den næste opgave, for der er ingen lette kampe, lyder det fra træneren.