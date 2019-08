Pokaldræbere fra Kolding får atter besøg fra superligaen

Pokalturneringen: Kolding IF eliminerede både Randers FC og Vejle Boldklub fra superligaen i sidste sæsons pokalturnering, inden FC Midtjylland blev endestation i kvartfinalen.

I år skal oprykkeren til 1. division forsøge at gentage en bedrift fra sidste efterår. Efter pokalsejren over Dalum fra 2. division var Kolding IF med, da der torsdag blev trukket lod til næste runde, der samtidig er den første med hold fra superligaen. Og det blev superligamandskabet fra Randers FC, der igen skal til Kolding Stadion og forsøge at revanchere sidste års nederlag.

Superligaholdet fra SønderjyskE fik en gunstig pokallodtrækning. Sønderjyderne skal et smut i Fælledparken i København, hvor modstanderen er serie 1-holdet fra BK Viktoria.

2. divisionsholdet FC Sydvest skal en tur til Otterup på Fyn, Varde får besøg af Thisted FC fra 2. division, og FC Sønderborg får en attraktiv modstander i Viborg FF fra 1. division,

Kampene i 2. runde skal som udgangspunkt spilles i perioden 3.-5. september.