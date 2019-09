Point mod Schweiz styrker irsk landstræners optimisme

Irland fik 1-1 mod Schweiz på et sent mål og er fortsat ubesejret i EM-kvalifikationen.

Mange havde på forhånd udråbt Danmark og Schweiz som favoritter, men Irland topper stadig EM-kvalifikationens gruppe D.

Torsdag aften, mens Danmark lammetævede Gibraltar, fik irerne 1-1 på hjemmebane mod Schweiz.

Schweiz havde bragt sig foran med et kvarter igen, men David McGoldrick udlignede fem minutter før tid til stor glæde for fansene i Dublin.

Fem kampe inde i kvalifikationen er Irland fortsat ubesejret, og billetten til næste års EM er tættere på, konstaterer landstræner Mick McCarthy.

- Jeg er glad. Schweiz er et godt gold. Det viste de i perioder af kampen. De lukkede ned for os, men jeg er glad for, at vi blev ved, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi viste vores styrke og den ro, som irske hold har haft i min tid som spiller og manager. Vi fortjente det i sidste ende.

- Vi er bedre stillet nu. Det er endnu en kamp, vi kan krydse af, og vi har taget point mod de to bedste hold i gruppen, siger Mick McCarthy.

Alt tyder på, at kampen om EM-billetter bliver afgjort i de sidste spillerunder. Ligesom Irland er Danmark og Schweiz på henholdsvis anden- og tredjepladsen ubesejrede.

Irland med 11 point har spillet en kamp mere end Danmark, der har otte point. Derefter følger Schweiz, som blot har spillet tre kampe, med fem point.

Danmark gæster søndag Georgien, mens Schweiz tager imod Gibraltar. Irland skal først i aktion igen 12. oktober, hvor en udekamp mod Georgien venter.