Pogba om Mourinho: Han har gjort mig til et bedre menneske

Manchester Uniteds midtbanestjerne Paul Pogba lader fortid være fortid og hylder den fyrede manager José Mourinho for hans indsats for holdet.

- Vi vandt trofæer med José, og det vil jeg gerne takke ham for, siger den 25-årige franskmand til BBC Sport.

José Mourinho blev tirsdag fyret efter to og et halvt tumultariske år på trænerbænken på Old Trafford.

En stor del af årsagen til fyringen var angiveligt Mourinhos kontroversielle ledelsesstil - og især det dårlige forhold til Paul Pogba.

I september sidste år meddelte Mourinho, at Pogba ikke længere skulle være anfører, og efterfølgende blev de to filmet under store skænderier under en træning.

Men den dårlige kemi er ikke hele historien, lyder det fra Pogba efter Uniteds første kamp uden Mourinho ved roret.

- Han har fået mig til at forbedre mig, også som menneske. Og mere vil jeg ikke sige. Det er fortid. Jeg vil takke ham, siger den unge midtbanespiller.

- Jeg er sikker på, at det er det samme for de andre spillere, og nu ser vi frem mod næste kamp.

Fredag vandt United en sensationel 5-1-sejr over Cardiff på udebane.

Det er første gang, at United har scoret fem mål i en fodboldkamp, siden den legendariske manager Alex Ferguson stod i spidsen for de rødklædte spillere.

Kampen, der er den første for den midlertidige manager, norske Ole Gunnar Solskjær, er tiltrængt for holdet, der har haft en kaotisk start på sæsonen. Det skriver nyhedsbureauet AP.

I øjeblikket er United nummer seks i tabellen med god luft til toppen.

I sidste sæson formåede United at holde fast på andenpladsen, men var ikke i nærheden af vinderne Manchester City.