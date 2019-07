Pochettino nægter transferkendskab: Jeg er ikke manager

Mauricio Pochettino understreger, at han trods titlen som manager ikke bestemmer over transfers i Tottenham.

Mauricio Pochettinos jobtitel i Tottenham er manager, men den burde egentlig ændres, foreslår argentineren selv på en pressekonference efter Tottenhams 1-0-sejr over Real Madrid i træningsturneringen Audi Cup.

I England omfatter managertitlen normalt køb og salg af spillere, men den slags beføjelser har Pochettino ikke i London-klubben, forsikrer han midt i sommerens transfervindue, hvor det er højtid for rygter.

På pressemødet blev der blandt andet spurgt til Danny Roses fremtid i klubben.

- Jeg ved ingenting om køb og salg af spillere. Jeg er træner og ikke manager, så jeg ved intet om overgange, siger Pochettino ifølge Sky Sports.

Han understreger, at han kun har ansvaret for at skabe resultater på banen.

- Jeg ved ingenting om mine spilleres situation, det er jeg ikke ansvarlig for. Jeg er deres træner og forsøger at få det bedste ud af spillerne.

- Mit job er at træne holdet, mens køb og salg af spillere er i klubbens hænder. Måske burde klubben ændre min jobtitel. Men jeg er selvfølgelig chef for holdet og bestemmer strategi og træningsmentalitet, og hvordan vi spiller.

Hidtil i sommerens vindue har Tottenham sat egen prisrekord for køb af en spiller ved at hente Tanguy Ndombele for angiveligt godt 500 millioner kroner i franske Lyon.

Tottenham har også skrevet kontrakt med Jack Clarke, som efterfølgende dog er udlejet til Leeds.

Tottenham indleder Premier League-sæsonen hjemme mod Aston Villa 10. august.