Pochettino forsvarer læger efter Vertonghen hovedskade

Det så ikke godt ud, da Tottenhams Jan Vertonghen mod slutningen af første halvleg faldt ned på græsset med blodet løbende ned ad ansigtet i Champions League-semifinalen mod Ajax tirsdag aften.

Forsvarsspilleren stødte sammen med holdkammeraten Toby Alderweireld i en luftduel og blødte kraftigt fra næsen.

Han blev lappet sammen af holdets læsestab og sendt på banen igen efter at have skiftet sin blodige spillertrøje, men få øjeblikke senere måtte han hjælpes fra banen og så tydeligt groggy ud.

Efter kampen mødte Tottenhams lægestab kritik for at lade ham spille videre, men Tottenham-manager Mauricio Pochettino forsvarer lægernes beslutning.

- Jeg var ikke involveret. Det var lægens beslutning. Det er så vigtigt, at reglerne og protokollerne er der, og vores lægestab fulgte protokollerne, siger Pochettino ifølge The Guardian.

- Vi skal beskytte spillernes helbred, og lægerne fulgte reglerne og vurderede, at det var muligt for Jan at spille videre. Men vi var nødt til at skifte ham ud, da han fik det skidt.

Pochettino fortæller dog, at den centrale forsvarsspiller efter omstændighederne har det godt igen.

- Nu har han det okay. Han gik selv og var afslappet, og jeg håber ikke, det er noget alvorligt, siger manageren.

Blandt kritikerne af lægestabens beslutning er blandt andre Ajax-træner Erik ten Hag.

- Det kan være farligt med en hovedskade. Skift ham ud. Lad være med at tage nogen risiko med hovedskader, siger han ifølge beIN Sports.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) opdaterede i 2014 sine retningslinjer omkring hovedskader, så det er tilladt at afbryde spillet i op til tre minutter, så lægestaben grundigt kan undersøge for hjernerystelse.