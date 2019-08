Pochettino: Eriksens situation er skadelig for holdet

Manageren i Premier League-klubben Tottenham, Mauricio Pochettino, frygter, at Christian Eriksens situation er skadelig for både klubben og danskeren selv.

Det siger den argentinske manager til det britiske medie The Guardian forud for klubbens kamp mod Newcastle søndag.

Christian Eriksens kontrakt med Tottenham udløber til sommer næste år, og danskeren har selv udtalt, at han kunne bruge en ny udfordring.

Det engelske transfervindue lukkede 8. august, men det spanske og italienske transfervindue lukker først 2. september.

Derfor kan den spanske storklub Real Madrid, der længe har været favorit til at købe Eriksen, eller Juventus, som også har været nævnt som en mulighed, stadig nå at byde på danskeren.

Pochettino siger derfor, at han forventer et bud inden 2. september.

- Det er ikke den bedste situation for Eriksen eller for alle. Det er ikke sådan, som jeg eller klubben troede, det ville være, siger Pochettino.

- Det er svært at sætte en finger på problemet. Man prøver at minimere det og behandle situationen. Det er en vigtig spiller, der har brug for at hjælpe holdet med sine præstationer, siger Pochettino til The Guardian.

Tottenham har garderet sig for et eventuelt salg af Christian Eriksen ved både at hente franske Tanguy Ndombele i Lyon og argentinske Giovani Lo Celso i Real Betis, som begge spiller på midtbanen.

Franskmanden er dog blevet skadet, og Lo Celso er ifølge Pochettino langt fra kampform, da han først for nylig er kommet tilbage fra en forlænget ferie efter deltagelse i den sydamerikanske landsholdsturnering Copa America i juli.

Derfor har Tottenham stadig brug for den 27-årige dansker, hvilket sætter klubben i en penibel situation.

- Jeg er altid åben for at hjælpe klubben og Daniel Levys (bestyrelsesformanden, red.) beslutning.

- Jeg ved godt, at beslutningerne som denne er svære, men jeg vil altid prøve at være i den rolle, hvor jeg kan gøre det bedste for klubben og spilleren, siger han.

- Det vigtigste er at tage den bedste beslutning for begge parter.

Tottenham har tilbudt Christian Eriksen en ny kontrakt med en stor lønstigning, men den har danskeren angiveligt afvist.