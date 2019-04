Playmaker er klar til at forstærke Skjern i slutspil

Skjern Håndbold kan se frem til forstærkning, når kampen om sæsonens medaljer går ind i en ny fase med slutspillet.

Således er playmaker Thomas Mogensen klar til at gøre comeback onsdag aften i den første slutspilskamp mod TTH Holstebro på hjemmebane.

Da er det præcis to måneder siden, at han blev lyskeskadet i Champions League-opgøret mod Nantes.

- Jeg glæder mig helt ustyrligt. Man finder ud af, hvor meget man holder af gamet, når man bliver holdt ude fra alting, siger Thomas Mogensen til Skjerns hjemmeside.

Han fortæller om en "dybt frustrerende periode" med genoptræning.

- I starten var det lettere at kontrollere genoptræningen og tankerne, når man vidste, at der ikke var mulighed rent fysisk for at bidrage.

- Men jo længere vi kom hen i forløbet, hvor kroppen og lysken var i bedring, så kriblede det for at komme i gang, lyder det fra den mangeårige Flensburg-Handewitt-stjerne.

Mesterholdet fra Skjern sluttede som nummer fem i grundspillet og har derfor ikke point med over til slutspillets gruppe 1. Her har Aalborg og TTH henholdsvis to og et point med, mens Sønderjyske også har nul point fra start.

Også Sønderjyske og Aalborg tørner sammen onsdag aften.