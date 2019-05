Pique efter pokalnederlag: Det har været en bittersød sæson

FC Barcelona står kun tilbage med et spansk mesterskab i en sæson, hvor "The Treble" var inden for rækkevidde.

FC Barcelonas forsvarsstjerne Gerard Pique kalder sæsonen "bittersød" efter nederlaget til Valencia i den spanske pokalfinale.

For 18 dage siden stod Barcelona med en føring på tre mål inden anden kamp i semifinalen i Champions League mod Liverpool og var i finalen i den spanske pokalturnering.

Lørdag aften kl. 23 står Barcelona dog kun tilbage med en spansk mesterskabssejr efter 1-2-nederlaget til Valencia i pokalfinalen lørdag aften og 0-4-nederlaget til Liverpool 8. maj.

- Når du vinder mesterskabet, er det et godt år. Men givet de forventninger, der var til os for tre uger siden, havde vi håbet på at gøre det meget bedre. Vi slutter sæsonen med en bittersød følelse, siger Gerard Pique ifølge nyhedsbureauet AP.

- Vi er Barcelona, og vi er forpligtiget til at vinde alle turneringer. Vi må lykønske Valencia og begynde at kigge på at indlede næste sæson endnu stærkere, siger Pique.

Modsat Pique var Valencias Dani Parejos øjne fyldt med lykketårer.

- Jeg er så glad. Jeg har været i klubben i otte år og har været igennem nogle hårde perioder. Denne klub fortjener flere øjeblikke som dette, siger Dani Parejo til AP.

Spekulationerne om Barcelonas træner, Ernesto Valverdes, fremtid i klubben begyndte efter nederlaget til Liverpool i Champions League. De spekulationer blev forøget efter det nye nederlag lørdag aften.

- Vi vil selvfølgelig gerne have, at han bliver, men det er ikke vores beslutning. Nu er det en lang sommer, hvor der skal analyseres, så vi kan blive bedre næste år, siger Pique ifølge det spanske medie Sport.