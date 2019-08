Piotr Wozniacki indrømmer forbudt coaching i comeback

Caroline Wozniacki modtog mod reglerne coaching i sejren over Yafan Wang, erkender hendes far og træner.

Det var ikke kun Caroline Wozniacki på banen, der strakte sig langt for at spille sig videre til anden runde i US Open tirsdag aften.

Danskerens far og træner, Piotr Wozniacki, coachede hende mod reglerne i comeback-sejren i tre sæt.

Det erkender han over for TV2 Sport.

- Jeg prøvede faktisk at coache Caroline lidt, siger Piotr Wozniacki, der er klar over, at det ikke er tilladt at kommunikere med spillerne under kampen.

- Ved du hvad, det er sport, og hvis du kan hjælpe på en eller anden måde. Det var et meget vigtigt resultat. Jeg forstår godt, at jeg måske kan få en eller anden straf, men på det tidspunkt var det vigtigt, at Caroline skulle gøre noget andet.

Ifølge Piotr Wozniacki var kampens dommer, Kader Nouni, opmærksom på den forbudte coaching. Hun blev derfor bedt om at fortælle sin far, at han skulle stoppe kommunikationen.

- Jeg respekterer det, men på det tidspunkt havde Caroline hørt de ting, der var vigtige, siger Piotr Wozniacki.

Den danske tennisstjerne fik en elendig start på kampen, da hun blev rundbarberet 1-6 i første sæt, men andet og tredje sæt faldt ud til Wozniackis fordel.

I næste runde venter amerikaneren Danielle Collins, der slog Polona Hercog fra Slovenien i første runde.

29-årige Wozniacki er seedet som nummer 19 i turneringen og har to gange nået finalen. Det skete i 2009 og 2014.

Hun håber på at finde det topniveau, der endnu ikke har vist sig i 2019, hvor det noget ukarakteristisk blot er blevet til en enkelt finaleplads.