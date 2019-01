- Jeg fik et chok faktisk. Det er sjældent, at man ser to spillere spille så flot et niveau.

Sådan siger en forbløffet Piotr Wozniacki efter datterens sejr på 6-3, 6-4 over belgiske Alison Van Uytvanck i første runde ved Australian Open.

Belgieren udfordrede igennem dele af kampen en til tider rusten Wozniacki, der er i Melbourne for at forsvare den titel, hun vandt for et år siden.

Men danskeren holdt hovedet koldt, siger faren. Og det skabte altså en forrygende start på første runde, siger han.

- Koncentration var afgørende. Generelt var det nøglepunktet, at Caroline var fokuseret fra start til slut, siger Piotr Wozniacki, der havde frygtet, at datteren ville være mere præget af nervøsitet. Noget, de havde fokuseret meget på før kampen.

- Jeg forstår godt, at hun har været nervøs. Det er naturligt i det her setup. Men hun holdt øjet på bolden. Hun tager de bolde, der lå fladt og dygtigt ved baglinjen, siger en meget tilfreds Piotr Wozniacki.

- Det er første runde. Det er uforudsigeligt. Men det er meget højt niveau.

Ved Australian Open er Caroline Wozniacki seedet som nummer tre. Samme placering som hun har på verdensranglisten.

Med sejren over 22-årige Van Uytvanck er Caroline Wozniacki klar til turneringens anden runde, hvor hun skal møde svenske Johanna Larsson. En kamp, der spilles onsdag.

Larsson, der er nummer 77 på verdensranglisten og useedet i turneringen, vandt mandag over hviderusseren Vera Lapko i to sæt.

Piotr Wozniacki er fortrøstningsfuld forud for mødet med svenskeren og mener, at det høje niveau, der kom til udtryk i dagens kamp, giver et godt afsæt for den videre færd.

- Det er vigtigt, at Caroline forbliver kold. De er begge fra Skandinavien, så hun skal holde fokus, siger han.