Peter Møller bliver Hareides forlængede arm i DBU-toppen

Åge Hareide er glad for, at han med DBU-ansættelsen af Peter Møller som fodbolddirektør har fået en ny chef.

Fodboldlandstræner Åge Hareide får med ansættelsen af Peter Møller som fodbolddirektør i Dansk Boldspil-Union (DBU) en tæt allieret i toppen af unionens ledelse.

Peter Møller bliver Åge Hareides chef, og landstræneren er glad for, at han kan gå til en mand med en fodboldfaglig baggrund, når han har ønsker til investeringer i landsholdets setup.

- Han vil være min forlængede arm ind i administrationen og bestyrelsen, hvis der opstår tilfælde, hvor vi har brug for at forstærke teamet omkring holdet eller på anden måde vil investere i noget for at blive mere professionelle.

- Vi skal udelukkende have ting, som kan gøre os bedre som hold. Vi skal ikke have mere luksus, for det behøver vi ikke. Vi har det rigtig fint, men vi behøver at have optimale forhold, så spillerne kan præstere

- Det kan Peter Møller hjælpe os med at få. Han har selv været landsholdsspiller, og han ved, hvad der skal til for at præstere på et højt niveau, siger Åge Hareide.

Peter Møllers baggrund som mangeårig professionel fodboldspiller - herunder i en kort periode under Åge Hareide i Brøndby - samt en karriere i medieverdenen som fodboldvært på tv, kommer til gavn, når landsholdet skal sælges udadtil, mener Hareide.

- Der er folk i DBU, som tænker på ungdom, elite og sådan, men A-landsholdene har ikke haft en team-manager, som har været en fodboldmand og kan være et ansigt udadtil.

- Peter Møller er et kendt ansigt, og han har været på banen på landsholdet, og han har været i medieverdenen og set ind på landsholdet. Den erfaring kan være meget nyttig.

- Vi skal stå endnu stærkere udadtil. Landsholdet har leveret gode resultater på det sidste, men historierne har været præget af konflikt og negative ting. Det er vigtigt, at vi ser på det positive, siger Åge Hareide.

Peter Møller har sagt, at stillingen som fodbolddirektør minder meget om en stilling som sportsdirektør.

Landstræner Åge Hareide slår med et stort grin fast, at Peter Møller gerne må udstikke en retning, men ikke får indflydelse på træninger eller taktik.

- Jeg skal ikke diskutere taktikken med Peter Møller. Det gjorde jeg heller ikke, da han spillede under mig, ler Åge Hareide.