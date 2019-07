Peru udspiller Chile og er klar til finalen i Copa America

Peru er overraskende klar til finalen i Copa America efter en sejr på 3-0 over de forsvarende mestre fra Chile. Det er første gang i 44 år, at Peru er i finalen.

Den tidligere AaB-spiller Edison Flores bragte Peru foran i det 21. minut, og Yoshimar Yotún udbyggede føringen i det 38. minut.

I det 90. minut slog Paolo Guerrero sejren fast med sin scoring til 3-0.

- Holdet er gået tilbage til dets oprindelige spillestil med mange afleveringer og hårdt arbejde, siger målscorer Yotún efter kampen, der blev spillet natten til torsdag dansk tid.

Chiles største chance kom i dommerens tillægstid, da holdet blev tilkendt et straffespark. Men Perus målmand reddede et svagt skud fra Eduardo Vargas.

Søndag møder Peru i finalen Brasilien, som er vært for dette års Copa America.

Og statistikken er på forhånd i hjemmeholdets favør, fordi det er blevet til finalesejr samtlige de gange, turneringen har været afviklet i Brasilien.

Desuden tabte Peru i det indledende gruppespil med 0-5 til Brasilien.

I semifinalen mod Chile var Peru dog fuldstændig forandret og fortjente ifølge nyhedsbureauet AFP sejren.

Målmand Pedro Gallese, som havde sin del af skylden for det store nederlag til Brasilien, var fejlfri og havde flere afgørende aktioner ud over det reddede straffespark.

I det 51. minut var Chile millimeter fra at reducere, da et hovedstød fra Eduardo Vargas overrumplede Gallese, men bolden ramte stolpen.

- Det er smertefuldt for os alle, fordi vi kæmpede for endnu en titel, men Peru spillede godt, og de fortjener at være i finalen, siger Chiles Gary Medel.

Holdet skal nu spille om tredjepladsen mod Argentina på lørdag.

Det bliver en gentagelse af de to foregående finaler i Copa America, som Chile begge vandt.

Peru har vundet turneringen to gange. I 1939 og i 1975.

- Nu skal vi hvile os og tænke på Brasilien. Det bliver en meget hård finale, siger Perus anfører, Paolo Guerrero.