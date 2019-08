Perfekt optakt til ligastart: Team Esbjerg vinder Super Cup i suveræn stil

De forsvarende mestre havde ikke skyggen af problemer med at banke Nykøbing Falster, der fik en lussing på 33-22.

HÅNDBOLD - TEAM ESBJERG: For anden gang i klubbens historie er Team Esbjerg vinder af den såkaldte Super Cup, hvor den forgangne sæsons mester møder sidste sæsons pokalvinder.

For fire år siden vandt Team Esbjerg Super Cuppen, hvor det daværende FC Midtjylland blev besejret med 27-19 - og tirsdag aften løftede de forsvarende mestre så igen sæsonens første pokal, da Nykøbing Falster blev slået med hele 33-22 i Arena Næstved.

Dermed fik Team Esbjerg en perfekt optakt til ligaen, der for vestjydernes vedkommende indledes førstkommende lørdag med en svær udekamp mod Odense, som måske bliver Team Esbjergs allerhårdeste rival.

Fundamentet for tirsdagens Super Cup-sejr over Nykøbing Falster blev grundlagt i første halvleg, som Team Esbjerg vandt med 15-9 - og den føring kunne nemt have været tre-fire mål større, hvis ikke der var blevet brændt en god håndfuld meget store muligheder.

Men generelt så det nu yderst fornuftigt ud - og det er jo et meget godt tegn så tidligt på sæsonen.

Rikke Poulsen, der har afløst Sandra Toft i målet i denne sæson, bød ind med en stærk indsats. Hun virkede dejlig tændt, og det ser ud som om, at hendes samarbejde med forsvaret bliver bedre og bedre.

Flere andre fik også sat gode aftryk. Annette Jensen startede inde som playmaker, og hun fik både sat tempo og var selv farlig, så mon ikke hun har fået et kryds i Klavs Bruun Jørgensens bog.

Landstræneren var i Næstved tirsdag, og han kunne også konstatere, at rutinerede Line Jørgensen stabil er en rigtig dygtig håndboldspiller. Hun dækkede som sædvanligt hamrende godt op, og så var hun også stærk i angrebsspillet, hvor venstrehånden lynede flere gange.

Nykøbing Falster var med til stillingen 7-7 efter et kvarters tid, men derefter trak Team Esbjerg stille og roligt fra NFH spillede stort set konstant syv mod seks, men det havde nu ikke den store effekt, så ros til et hårdtarbejdende Team Esbjerg-forsvar, der ikke var sådan lige at løbe om hjørner med.

Fire minutter før pausen kom Team Esbjerg for første gang foran med fem mål, da Marit Røsberg Jacobsen scorede på et straffekast - og allerede på det tidspunkt havde cheftræner Jesper Jensen stort set haft samtlige spillere i aktion.

Eneste minus var sådan set, at forsvarsgeneralen Marit Frafjord før sidebyttet fik sin anden udvisning, men Kristine Breistøl kom ind og fik godt lukket af i midtzonen sammen med Vilde Mortensen Ingstad.

Team Esbjerg fortsatte dominansen i anden halvleg, som Sonja Frey åbnede med et tre fine scoringer, og så stod Rikke Poulsen fortsat godt inde i målet.

Så nej, det blev aldrig spændende. Der var ganske enkelt klasseforskel, og måltavlen viste hele 24-15 til Team Esbjerg med et kvarter tilbage. Det var ensbetydende med, at der naturligvis ikke var mere at spille om - og så vankede der også spilletid til Lene Østergaard, der er kommet tilbage efter en grim skade, og målvogter Rikke Marie Granlund.

Team Esbjerg endte med at banke Nykøbing Falster-spillerne gule og blå og vandt med hele xx-xx - og sejren og præstationen var cheftræner Jesper Jensen vældig fint tilfreds med.

- Det var en kamp, som jeg synes, at vi havde rigtig fint styr på. Mange bød ind, så det var en fornøjelse. Vi gik efter at vinde sæsonens første pokal - og det gjorde vi.