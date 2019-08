Pederson gider ikke flere dumheder

Esbjerg Energys træner er dødtræt af at se sine spillere tage dumme udvisninger. Nu har han pointeret det, og det gider han ikke at gøre igen. SønderjyskE på besøg i Esbjerg tirsdag aften.

Selv om de fleste lige nu nok tænker mere på is end ishockey i denne varme sensommer, nærmer sæsonen sig med raske skøjtetag. Og selv om Esbjerg Energy har fået skubbet sin sæsonpremiere fra den 6. til den 10. september - på udebane mod Herlev - på grund af en træningsturnering i Tyskland, har træner Mark Pederson allerede varmet sine spillere godt og grundigt op med en række umisforståelige alvorsord.

- Jeg gider ikke at se på flere dumme udvisninger, det må du gerne skrive i versaler, som han siger.

Så gør vi det.

IKKE FLERE DUMME UDVISNINGER, ESBJERG ENERGY.

Når den ellers besindige canadier har følt behov for at pointere det over for sine spillere igen, er det belært af erfaringer i fortiden. Både den lidt fjerne - Esbjerg Energy røg i sidste sæson ud i kvartfinalen blandt andet fordi to af nøglespillerne, Christian Wejse og Niklas Andersen, røg i karantæne - og den helt nære, fordi den seneste træningskamp i Vojens mod tirsdagens modstander, SønderjyskE, også blev skæmmet af alt for mange udvisninger.

- Det er bare en ond cirkel, fordi det giver frustrationer internt på holdet, fordi vi bruger en masse kræfter på at spille i undertal, og fordi det jo ikke nytter at bruge tid på dommerne - jeg har endnu til gode at se en dommer lave en udvisning om, fordi spillerne brokker sig. Og så koster det point. Vi har en ambition om at ende i top-fire i denne sæson, og så bliver det altafgørende, om vi får tre, to, et eller måske nul point i de tætte kampe. Vi skal bare ikke tabe point, fordi vi dummer os. Jeg gider ikke at se det mere, og nu har jeg sagt det.

- Og hvad hvis det alligevel sker?

- Så får det konsekvenser. Jeg siger det ikke mere. Det skal ikke være nødvendigt, siger Mark Pederson, der ganske vist ikke har udpeget sin kaptajn for denne sæson, men som dog mener at have tilstrækkelig mange erfarne og kølige spillere på sit hold til, at der bliver en vis form for selvjustits.

- Vi har en god gruppe, der passer godt sammen, og det er samtidig en gruppe, hvor spillerne kræver noget af hinanden, og jeg kan allerede mærke nu, at de er klar til at stille krav til hinanden. Spillerne gider jo heller ikke at se holdkammeraterne dumme sig, siger Mark Pederson.