New England Patriots tillod kun Los Angeles Rams at score tre point i sin sjette Super Bowl-triumf.

Sølle tre point satte Los Angeles Rams på tavlen i nederlaget til New England Patriots i Super Bowl LIII.

På forhånd var holdets største stjerne, quarterbacken Tom Brady, udset som manden, der skulle være afgørende.

Det har Brady tidligere været i Super Bowls, hvilket hans fire kåringer som den mest værdifulde spiller (MVP) vidner om.

Men i nattens sejr var forsvaret mindst lige så vigtigt, mener Brady.

- Vores forsvar var fantastisk. Det er en holdsport, og vi har brug for alle. Vores forsvar spillede så godt, og vi formåede endelig at hjælpe det til sidst, siger quarterbacken.

Mens forsvaret blev ved at gøre livet surt for Rams, førte Brady og Patriots-angrebet bolden ned ad banen midtvejs i fjerde og sidste quarter, hvor Patriots scorede kampens eneste touchdown.

Med et langt kast til tightend Rob Gronkowski, et kort løb af runningbacken Sony Michel og et ekstrapoint bragte Patriots sig foran 10-3. Det var nok til at holde Rams væk.

- Vi flyttede egentlig bolden udmærket, men vi kunne ikke få point på tavlen af en eller anden grund. Men i sidste ende føles det meget bedre end sidste år, hvor vi ellers scorede point, siger Brady.

I sidste års Super Bowl slog Brady rekord for flest kastede yards i en Super Bowl mod Philadelphia Eagles, og Patriots scorede 33 point.

Patriots endte dog med at tabe kampen i et offensivt festfyrværkeri.

Det kan man ikke kalde årets Super Bowl. Faktisk var finalen den mest pointfattige i Super Bowl-historien.

Det skyldes dog lige så meget Rams' styrke, mener Patriots-træner Bill Belichick.

- Jeg har enorm respekt for Sean (McVay, Rams-træner, red.), hans stab og hele Rams-holdet.

- Det er et fantastisk hold, og vi vidste, at det ville blive en af de sværeste modstandere, vi har mødt i år, siger træneren.

Forud for kampen var der tvivl om, hvorvidt Patriots-profilen Rob Gronkowski ville stoppe karrieren efter kampen.

Den beslutning vil han først træffe om en uge eller to, understreger han efter Super Bowl.