Pan Idræt anmelder homofobiske råb til disciplinærinstans

Det har fået flere til at tage afstand, at fodboldfans de seneste dage har sunget homofobiske sange.

Pan Idræt har anmeldt fodboldfans' homofobiske tilråb og sange til Fodboldens Disciplinærinstans.

Det oplyser foreningens formand, Christian Bigom.

- Vi har sendt en anmeldelse til Fodboldens Disciplinærinstans, fortæller han og fortsætter:

- Vi står nu i en situation, hvor alle for første gang indrømmer, at der er foregået noget. Det er en unik situation.

Pan Idræt er en idrætsforening, som har fokus på mangfoldighed og arbejder med at kæmpe mod homofobi.

Søndag kom FCK-spilleren Viktor Fischer i fokus, da han efter kampen mod OB brokkede sig over, at OB-fans undervejs i kampen var kommet med homofobiske tilråb mod ham.

Mandag aften var der igen tilråb, da Brøndby mødte FC Nordsjælland i Farum. Efter kampen sang en gruppe Brøndby-fans sangen "Fischer, han er gay", hvilket oversat til dansk betyder, "Fischer, han er bøsse".

Det er blevet opsnappet af TV3's kameraer efter opgøret i Farum.

Fra flere sider er der sagt fra over for råbene, og Christan Bigom mener, at der nu bør tages stilling til sanktioner.

- Vi står i en situation, hvor både spillerne siger fra, og klubberne siger fra. OB har selv været ude og berigtige og sige, at det faktisk skete. Det samme har Brøndby, siger han og tilføjer:

- Så nu er der faktisk en mulighed for, at fodboldens egne instanser kan gøre noget ved det med de regler og love, de selv har opsat. Nu er der rent faktisk mulighed for at håndhæve dem helt praktisk, hvor der er tydelige beviser med videooptagelser.

Dansk Boldspil-Unions kommunikationschef, Jakob Høyer, har også udtalt, at forbundet gerne ser, at sagen bliver fulgt op.

- Jeg håber, at der er nogen, der anmelder det, eller at disciplinærinstansen selv tager det op, så der kan blive fulgt op, og at det her kan få nogle konsekvenser, sagde Jakob Høyer mandag.