På trods af mange skader: SønderjyskE håber at drille Aalborg

Det kræver to sejre i de sidste to kampe af slutspillet, hvis SønderjyskE skal gå videre til semifinalen. Holdet er stadig præget af mange skader, men det har ikke gjort noget ved selvtilliden.

- Restituere og komme til kræfter. Vi træner for første gang siden TTH-kampen i hallen fredag. Det er meget atypisk på det her niveau, men det fortæller også lidt om, hvor vi er henne i denne sæson, siger træneren.

Truppens snævre størrelse har altså gjort, at der har været et primært fokus siden sidste kamp.

Alligevel lykkedes det for et decimeret SønderjyskE-hold at vinde over TTH Holstebro i tirsdags og dermed stadig være med i kampen om at gå videre til semifinalerne. Vel at mærket kræver det sejre i de sidste to kampe mod først Aalborg og siden Skjern.

- Vi har ikke folk at træne med, og det giver i øvrigt ikke ret god mening, når kampene kommer så tæt at skulle slide på de spillere, som, vi ved, skal spille 60 minutter på søndag og igen onsdag. Vi kan desuden heller ikke tåle flere skader, siger SønderjyskE-træner Kasper Christensen.

På søndag skal SønderjyskE spille på udebane mod Aalborg, som holdet endnu ikke har vundet over i denne sæson. Og selvom det måske umiddelbart kunne give anledning til ekstra træninger, så ligger hallen altså mere eller mindre stille hen for førsteholdet.

SønderjyskE: Der har været mere tomt, end der plejer i Skansen i Sønderborg i denne uge. For på trods af at vi er godt inde i slutspillet, så har der ikke været mange træninger for holdet.

Selvtilliden er på plads

Skaderne har naturligvis givet plads til, at andre spillere har kunne vise deres værd. Her nævner Kasper Christensen både Oliver Eggert, der har udfyldt playmakerrollen for Chris Jørgensen, samt Thomas Olsen, der har erstattet Aaron Mensing.

- Det viser også, at vi har kvaliteten i truppen, og nogle gange handler det om at få tilliden fra træneren, og det kan være nemmere at give, når der ikke er nogen mulighed for at skifte ud, siger han.

På trods af den smalle trup, så mener træneren aldrig, at hverken han eller spillerne er stoppet med at tro på det.

- Det er ikke selvtilliden, vi kommer til at gå ned på i de næste to kampe. Spørgsmålet er, om vi har kompetencerne i truppen og ikke mindst kræfterne, fordi det er to meget svære kampe, vi har tilbage. Så vi skal prøve at ride videre på den bølge, vi har fået skabt de sidste to kampe. Så må vi se, om det på dagen er nok til, at man overhovedet kan drille modstanderne, det er trods alt måske de to sværeste udebaner, siger Kasper Christensen.

- Hvilket af de to hold er den sværeste modstander - Aalborg eller Skjern?

- Det har jeg ikke noget godt svar på. Det kommer måske også lidt an på, hvordan runde ét udvikler sig, siger træneren og fortsætter:

- Men jeg kan sige, at Aalborg har været et sindssygt stærkt hjemmehold. Men de er også en smule ramt på ressourcerne, da Magnus Saugstrup er gået ud. Så har de tabt to kampe ret klart, hvilket er meget atypisk for dem i denne sæson. Så for første gang har de ramt et lille dyk i sæsonen, selvom jeg synes, de har spillet ekstremt stabilt. Det bliver en mental kamp i kampen, og det bliver spændende.