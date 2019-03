PSG-træner er lamslået efter Champions League-exit mod United

Thomas Tuchel har svært ved at pege på, hvordan det kunne gå så galt for PSG i 1-3-nederlaget mod United.

Paris Saint-Germain-træner Thomas Tuchel står lamslået tilbage efter et overraskende 1-3-nederlag til Manchester United i Champions League.

PSG havde ellers overbevisende vundet 2-0 i det første møde med United i ottendedelsfinalen.

Men i onsdagens højdramatiske returkamp gik det allerede fra start galt for PSG på hjemmebanen i Paris, da Romelu Lukaku bragte United foran allerede efter to minutter.

De franske mestre kunne være gået videre, hvis de havde tabt 2-1. Men et straffespark bragte i sidste øjeblik United foran til 3-1, hvormed briterne er videre med samlet 3-3 på reglen om udebanemål.

Tuchel vurderer, at hans ambitiøse hold spillede godt de første 30 minutter af kampen.

- Vi havde muligheder for et andet og et tredje mål, men vi fik ikke indfriet dem, siger Tuchel.

Det er svært at pege på præcis, hvad der gik galt, mener træneren.

- De (United, red.) scorede tre mål uden et angreb, uden at skabe en chance først. Det er svært, måske umuligt at analysere det.

Nederlaget vækker minder om PSG's nederlag til Barcelona for to år siden, hvor de ligeledes vandt det første møde 4-1, men tabte returkampen 6-1.

- Vi må ikke falde i den fælde at sammenligne med kampen mod Barcelona, siger Tuchel dog.

- Problemet er den måde, vi startede i dag. Men vi viste gode reaktioner, vi var ikke bekymrede, vi dominerede modstanderen, og vi skabte mange chancer. Efter 1-1 følte vi os selvsikre i vores spil.

- Det er forfærdeligt og hårdt at tabe en kamp på denne her måde, for vi havde ikke fortjent at ryge ud efter 180 minutter, siger Thomas Tuchel og henviser til PSG's to kampe mod United.

Kampen blev afgjort, da der blev dømt straffespark til United i tillægstiden efter videohjælp.

Alligevel forsikrer Tuchel, at han stadig er tilhænger af VAR-systemet.