PSG-stjerne efter afklapsning: Vi skal nok vinde ligaen

Paris Saint-Germain forsømte endnu engang muligheden for at vinde det franske mesterskab i nederlaget i Lille.

Paris Saint-Germains unge superstjerne Kylian Mbappe manede til besindighed, efter at holdet søndag endnu engang forsømte at vinde mesterskabet.

Det franske storhold skulle blot bruge ét point mod nummer to i den franske liga, Lille, for at blive franske mestre.

Men PSG måtte rejse hjem med et 1-5-nederlag, og titelfesten blev dermed udskudt.

- Vi skal nok vinde ligaen, men man skal tabe på en ordentlig måde. Vi bliver nødt til at vise mere personlighed. Det er en af vores fejl, og det skal vi have rettet, siger Kylian Mbappe ifølge nyhedsbureauet AP.

PSG var uden angrebsstjernerne Edinson Cavani, Angel Di María og Neymar, og derfor lå alt ansvaret på 20-årige Kylian Mpabbes skuldre.

Fraværet af de mange stjerner var ifølge PSG-træner Thomas Tuchel årsag til nederlaget.

- Det er for nemt at sige, hvad Mbappe siger. Vi havde spillere, der ikke var klar, og som ikke burde have spillet. Det er ikke muligt kun at have 16 spillere klar, siger Tuchel til den franske tv-station Canal+ ifølge det franske sportsmedie French Football News.

Det var anden uge i træk, at PSG kunne have vundet mesterskabet. I sidste uge spillede holdet uafgjort mod Strasbourg, hvor PSG skulle bruge en sejr.

PSG fører den franske liga med 17 point ned til Lille på andenpladsen med syv kampe tilbage.

Derfor kan PSG med en sejr over Nantes onsdag vinde mesterskabet.

Et uafgjort resultat vil højst sandsynlig også være nok for PSG, da deres målscore er 41 mål bedre end Lilles. Dermed vil PSG være bedre ved pointlighed.