PSG appellerer Neymar-dom for at slå ud efter fan

Paris Saint-Germain har valgt at appellere dommen over holdets brasilianske fodboldstjerne Neymar.

Det skriver den franske klub på sin hjemmeside.

Angriberen blev fredag tildelt en karantæne på tre spilledage af Det Franske Fodboldforbunds Disciplinærudvalg.

Han har desuden fået en betinget dom på yderligere to kampes karantæne, hvis han igen gør sig uheldigt bemærket.

Straffen får Neymar, efter at han i forbindelse med klubbens chokerende nederlag til Rennes i den franske pokalfinale slog ud efter en provokerende fan, da Paris Saint-Germain-spillerne var på vej op for at modtage sølvmedaljerne på tribunen.

Den straf finder PSG for hård.

- I lyset af de fornærmelser, som flere af klubbens spillere har måttet stå model til, herunder Neymar, efter pokalfinalen, som PSG har sendt til kommissionen, anser vi denne sanktion for hård, står der på klubbens hjemmeside.

En højere appelinstans under Det Franske Fodboldforbund skal nu tage stilling til sagen.

Karantænen til Neymar er sat til at gælde fra 13. maj. Dermed kan han være med i Ligue 1-kampen mod Angers lørdag, men han går glip af sæsonens sidste to kampe samt Super Cup-kampen mod Rennes i august.

I forvejen er han blevet idømt tre dages karantæne af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for sit vredesudbrud efter nederlaget til Manchester United i Champions League.

Han kaldte det "skandaløst", at Manchester United med VAR-hjælp blev tilkendt et sent straffespark. Han har appelleret Uefas karantænedom.