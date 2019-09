PGA Tour fastholder udelukkelsen af Thorbjørn Olesen

PGA Tour holder ligesom European Tour fast i udelukkelsen af golfspilleren Thorbjørn Olesen under den verserende sag i det britiske retssystem.

Det oplyser en talsmand fra den nordamerikanske golfarrangør i en mail til Ritzau.

- Som vi tidligere har meldt ud, er en anklage af den karakter noget, vi tager yderst alvorligt. Vi kan forstå, at European Tour har suspenderet Thorbjørn Olesen, og det er en beslutning, vi støtter.

- Selv om han ikke er medlem af PGA Tour har vi suspenderet ham fra at deltage i fremtidige turneringer på PGA Tour, indtil andet meldes ud. Vi har ikke flere kommentarer på nuværende tidspunkt, siger talsmanden i udtalelsen.

29-årige Olesen, der som nummer 69 på verdensranglisten er den næstbedst placerede dansker, er anklaget for tre forhold efter en flyvetur fra Nashville i USA til London i England i slutningen af juli.

I august blev han tiltalt for "sexual assault om a female", hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke.

Han blev også tiltalt for "assault by beating", hvilket i engelsk lov dækker over et overfald af mindre grov karakter, hvor offeret er blevet forulempet, men ikke er blevet tilføjet fysiske skader. Han er desuden anklaget for at have været beruset på flyet.

Ved første høring i august nægtede han sig skyldig i anklagerne. Danskerens advokat Paul Morris fortalte, at Olesen havde taget medicin inden afrejsen, og at der var taget prøver, der endnu ikke var færdiganalyseret.

Onsdag lod Olesen-lejren så forstå, at golfstjernen fortsat ikke kunne erklære sig skyldig på det nuværende anklagegrundlag.

Dog kom det i retten frem, at Olesen ikke bestrider, at hændelser fandt sted på flyet.

Dommeren satte næste retsmøde i sagen til 13. december, mens der i oktober og november er deadlines for indlevering af materiale.

Både anklagemyndigheden og Olesens forsvarere skal i den kommende tid opsøge eksperter, der eventuelt kan inddrages i sagen.

En eventuel retssag vil først finde sted i maj næste år.