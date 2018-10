Tennisspilleren Caroline Wozniacki fortsætter sin lille sejrsstime ved WTA-turneringen China Open.

Med en sikker sejr på 6-2, 6-2 over Katerina Siniakova fra Tjekkiet spillede den andenseedede dansker sig fredag middag i semifinalen i turneringen i Beijing.

Dermed fik kvartfinalen det udfald, der allerede tegnede sig i kampens indledning, hvor Wozniacki i et snuptag bragte sig foran med 3-0.

Det lykkedes efterfølgende Siniakova at holde sin egen serv et par gange, men da danskeren brød for anden gang, var første sæt afgjort.

Wozniacki har haft et halvsløjt efterår, men stillede op som klar favorit mod tjekken, der er nummer 40 på den seneste verdensrangliste.

Her er Wozniacki fortsat nummer to, og forskellen var til at få øje på i den kinesiske hovedstad, hvor der aldrig var tvivl om udfaldet.

De to spillere lukrerede på hinandens fejl, og dem begik Siniakova langt flere af end sin prominente modstander.

Også i andet sæt bragte Wozniacki sig hurtigt i front med 3-0, inden Siniakova kom på pointavlen for første gang.

Det var dog en stakket frist, for i sit eget serveparti havde danskeren ingen problemer og bragte sig i front med 4-1.

De to spillere holdt derefter deres serv, så Wozniacki bragte sig foran 5-2. Og lige som i første sæt brød danskeren derefter sin modstanders serv til 6-2-sejr.

I semifinalen skal Caroline Wozniacki op imod enten Aryna Sabalenka fra Hviderusland eller kineseren Qiang Wang, der senere fredag skal kæmpe om semifinalepladsen.