I Paris Saint-Germain er Mikkel Hansen og Sander Sagosen klubkammerater og gode venner.

Torsdag aften var de fjender i en times tid i torsdagens VM-kamp mellem Danmark og Norge.

Danmark vandt 30-26, og Mikkel Hansen blev kampens topscorer med 14 mål, mens Sagosen blev noteret for fire scoringer.

I første halvleg scorede Sagosen ikke en eneste gang, og han blev bænket fra anden halvlegs start.

- Det var ikke en god kamp fra min side. Min første halvleg var helt sort. Jeg kom ikke op på det niveau, jeg ønsker at være på. Det er bare at tage hatten af for Mikkel og sige, at han leverede en god præstation.

- Han er en verdensstjerne, og det viste han. Det er fedt at se ham på det niveau i PSG, men ikke så fedt at se mod Norge, siger Sagosen.

Den norske bagspiller indledte kampen mod Danmark med at blive grebet ud og derefter brænde et straffekast på Niklas Landin.

Sagosen har en mulig forklaring på den ringe præstation, som ikke handler om nervøsitet.

- Det har ingenting at gøre med at være nervøs. Det kan godt være, at jeg var overgearet. Jeg havde glædet mig til denne kamp i et halvt år.

- Det var svært at redde min præstation, efter at vi først var begyndt skidt, siger Sagosen.

Han gav dog aldrig op og scorede fire mål i anden halvleg, hvor Norge kom tilbage i kampen. Det blev dog aldrig helt godt nok.

- Jeg blev ved hele vejen. Det handler for mig om altid at tro på tingene, men det kørte bare ikke så godt for mig, og det må jeg erkende og sige, at jeg gjorde det ikke godt nok, siger han.