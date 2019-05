Otte på stribe? Niels-Kristian Iversen kan skrive dansk speedwayhistorie

Aldrig tidligere har en kører formået at vinde det individuelle danske mesterskab hele otte gange i træk, men chancen er der torsdag aften for Niels-Kristian Iversen ved DM-finalen i Holsted.

DM-FINALE I HOLSTED: Torsdag aften kan Niels-Kristian Iversen skriver dansk speedwayhistorie.

Lykkes det ham at vinde den individuelle DM-finale på Moldow Speedway Arena i Holsted, vil det være ottende gang i træk, at Iversen bliver individuel dansk mester. Og den enorme bedrift han ingen præsteret tidligere.

- Det vil betyde enormt meget for mig. Jeg kan skrive min egen speedwayhistorie, siger Niels-Kristian Iversen.

I fjor sejrede Iversen i sikker stil på hjemmebanen i Esbjerg, og ved den lejlighed tangerede han legendariske Ole Olsens rekord på syv DM-titler i træk i perioden 1967-1973.

- Jævnbyrdigheden er stor i toppen af dansk speedway og har været det længe, så syv titler i træk er faktisk helt vanvittigt, men det er klart, at jeg enormt gerne vil vinde igen.

Men Iversen ved, at det med garanti bliver en rigtig hård aften i Holsted, hvor de 15 konkurrenter hellere end gerne vil spolere hans drøm om at blive første mand med otte gange DM-guld i træk.

- Det gør det måske bare endnu sværere for mig, men jeg ved, at jeg skal ud at gøre mit arbejde. Gør jeg det godt, tror jeg også på, at jeg er med helt fremme.

Nicki Pedersen og Rasmus Jensen bliver to af Niels-Kristian Iversens hårdeste konkurrenter.

- De kører begge i Holsted, så selvfølgelig bliver det svært at slå dem. Rasmus kørte jo helt forrygende, da vi (Esbjerg, red.) mødte dem i ligaen for kort tid siden.

- Men jeg er da træt af, at en fyr som Leon Madsen har meldt afbud til finalen. Jeg synes, at vi skal have alle de bedste med - og så må den bedste mand på aftenen vinde.