Optimistiske cykeltalenter: Målet er en VM-medalje

To gange Jonas stiler efter en topplacering, når det danske U23-landshold er til start ved cykeltalenternes VM-løb i Østrig fredag eftermiddag.

De to kaptajner med efternavnene Gregaard og Vingegaard har både niveau og aktuel form til, at det er tilladt drømme stort, mener landstræner Anders Lund.

- Jeg forventer, at vi kommer til at køre stærkt. Vi har et godt hold med fem ryttere, der er i form. Drømmescenariet er en medalje. Det kommer vi for, og det har vi rytterne til, siger Anders Lund.

VM køres på en bakket og besværlig rute i Tyrol. Men selv om den slags ikke normalt er danskerterræn, ser landstræneren muligheder, for både Gregaard og Vingegaard har vist sig at kunne følge med verdenseliten op ad bakke.

Især Vingegaard kan vise sig som en dark horse, for den spinkle klatrer har holdt lav profil de seneste uger, efter at han pådrog sig en hjernerystelse ved et styrt i juli.

- Han har den fordel, at han lidt er et ubeskrevet blad i år, fordi han - blandt andet på grund af hjernerystelsen - ikke har lavet de resultater, som hans niveau ellers tilsiger.

- Han har kørt lidt under radaren, men han er 100 procent i form, siger Anders Lund om ColoQuick-rytteren, der næste sæson har World Tour-kontrakt hos Team Jumbo.

Til at hjælpe sig har duoen et trekløver med Magnus Bak Klaris, Mikkel Frølich Honoré og den dobbelte enkeltstartsverdensmester Mikkel Bjerg.

Bjerg viste forrygende form, da han genvandt sit verdensmesterskab på mandagens tidskørsel, og han er ikke uden evner i bjergene.

- Han udvikler sig hele tiden, og hans niveau op ad stigningerne er blevet meget bedre.

- Med sin evne til at holde højt tempo i lang tid kan han lave den splittelse, som kan blive udnyttet af Gregaard og Vingegaard, hvis ikke løbet er hårdt nok i forvejen.

- Jeg forventer nu, at det bliver et hårdt løb. Ruten ligger til det, og man så også hos juniorerne (torsdag, red.), at der blev kørt hårdt til, siger Anders Lund.

Selv om der er optimisme i den danske delegation i Østrig, er man også klar over, at en VM-medalje kræver noget ekstraordinært.

Der er kørt U23-VM siden 1996, og kun Mads Christensen og Michael Carbel har formået at køre sig på podiet. Begge som bronzevindere.

- Det viser, at det altså er svært. Derfor er det heller ikke en fiasko, hvis vi ikke kommer på podiet, siger landstræneren.

VM-løbet strækker sig over 179,9 kilometer og begynder klokken 12.10.