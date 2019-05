Optimistisk triatlet: Jeg går 100 procent efter podiet

Esbjerg-kvinderne Camilla Pedersen, der for to uger siden viste fin form og vandt et stort triatlonstævne i franske Cannes, og Maja Stage Nielsen er lørdag kl. 08.00 klar til at springe i vandet i Pontevedra i Spanien, når der skal kæmpes om VM-guld på langdistance.

Udover tre kilometers indledende svømning venter der 113 kilometer på racercyklen og til sidst 30 kilometer med løbeskoene på. Den slags kan gøres i omegnen af fem timer, hvis man er rigtig god.

- Jeg føler mig rigtig godt forberedt, og jeg drømmer om en plads på podiet. Det kunne selvfølgelig være fantastisk med guld, og jeg går 100 procent efter det, fortæller en optimistisk Maja Stage Nielsen, der bruger konkurrencen som forberedelse til en ironman-konkurrence på ferieøen Lanzarote senere på måneden.

- Jeg er endnu ikke kvalificeret til VM på Hawaii til efteråret. Reglerne omkring kvalifikation er ændret i år, så man skal vinde en konkurrence. Man kan ikke længere samle point med eksempelvis top fem-placeringer. Jeg har udset mig Lanzarote, hvor jeg skal toppe formmæssigt. Glipper det, laver jeg helt sikkert også en ironman i København i august.

Camilla Pedersen, der vandt VM-guld tilbage i 2014, er kvalificeret til Hawaii, og derfor er der ikke det samme pres på hende.