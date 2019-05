Optimismen bobler hos Niels-Kristian Iversen: - Jeg har rutinen til at vinde grandprixer

For første gang i flere år triller Niels-Kristian Iversen ind til en grandprix-sæson, hvor han rent fysisk er helt på toppen. Det skal meget gerne afspejle sig i et godt resultat allerede i sæsonåbneren lørdag aften Warszawa.

GRANDPRIX-OPTAKT: Den officielle målsætning lyder på en placering i top fem, men 36-årige Niels-Kristian Iversen håber da på, at der i løbet af sæsonen bliver mulighed for at justere ambitionerne. - Jeg ved ikke, om jeg kan blive verdensmester. Jeg har jo aldrig været det, men jeg tror selvfølgelig rigtig meget på det. Nu er der 100 procent fokus på Warszawa, hvor det handler om at gøre det så godt som muligt. - Får jeg god gang i den og vinder et par grandprixer og kommer i finaler og semifinaler, kan det da godt være, at jeg ændrer på målsætningen. Det må vi se. Det er en lang sæson, og der vil ske en masse undervejs, men jeg føler mig virkelig klar. Det kommer igen til at handle om at finde stabiliteten og undgå at misse et grandprix eller komme afsted med sølle tre-fire point. Det er der ikke råd til.

Foto: René Lind Gammelmark

En samlet tredjeplads Vi skal helt tilbage til 2013 for at finde Iversens bedste sammenlagte resultat i grandprix-serien. Det år vandt han to grandprixer og blev nummer tre. - Jeg er også blevet nummer fire i den samlede VM-stilling, men til gengæld har jeg så også haft nogle sæsoner, hvor jeg har døjet med diverse skader. Men det er forhåbentlig et overstået kapitel. Niels-Kristian Iversens seneste grandprix-sejr af de i alt fem i karrieren var tilbage i oktober 2016, da han sejrede i sæsonens sidste løb i polske Torun. - Alle grandprix-sejre er fantastiske dejlige, men jeg har vundet i Cardiff, og jeg vandt, da det sidste grandprix blev kørt i Parken i København, så det er jo nogle løb, som jeg stadig husker tydeligt. - Jeg synes, det var fedt, da vi kørte i København, mens tingene aldrig kom til at passe helt i Horsens for mit vedkommende. Nu er det så Vojens igen, og det er fint. Jeg har både kørt godt og dårligt på den bane. - Men jeg forstår ikke helt, hvorfor vi ikke har to grandprixer herhjemme, når de eksempelvis har det i Sverige, hvor de jo heller ikke ligefrem har leveret fantastiske resultater i de seneste år? Hvorfor ikke Esbjerg eller Holsted, når man også er i både Målilla og Hallstavik i Sverige? Det giver ikke så meget mening.