Operation skal få Hobros målkonge tilbage på banen

Pål Alexander Kirkevold er onsdag blevet opereret for en ankelskade. Han er ude i seks til otte uger.

Sidste sæsons topscorer i Superligaen, Hobro-angriberen Pål Alexander Kirkevold, er ude i mindst seks uger endnu, men Hobro håber at have fundet løsningen på nordmandens ankelproblemer.

Onsdag er han således blevet opereret i anklen, og han skal nu i gang med genoptræningen. Det siger han til Nordjyske.

- Forhåbentlig har vi nu fået fjernet årsagen til de problemer, jeg har haft. Jeg har fået at vide, at jeg skal holde pause de næste seks til otte uger, så jeg håber selvfølgelig, at jeg kan være klar om seks uger igen.

- Mit håb er, at jeg kan nå de fire eller fem sidste kampe inden vinterpausen, siger Pål Alexander Kirkevold til avisen.

I sidste sæson scorede "Mål-Pål" 22 gange i Superligaen og blev suverænt ligaens topscorer. Undervejs nåede han en rekordlang stime med mål 11 kampe i træk.

I denne sæson har han på grund af sin skade ofte været udeladt af kamptruppen, men tre gange har han været på banen, men har kun kunnet yde 80 procent, vurderer han selv. Han har ikke scoret i de tre kampe.

Hobro-sportschef Jens Hammer Sørensen pegede også på nordmandens manglende tilstedeværelse, da snakken søndag gik på Hobros sæsonstart. Den har budt på seks point i de første ni kampe.

- Vi ved, hvor god han er. Mange har været efter vores dårlige start, men hvis vi havde spillet uden Pål sidste år, så havde vi nok ikke endt, hvor vi gjorde.

- Han er svær at undvære, sagde sportschefen til Ritzau efter 1-1-kampen mod Vendsyssel.