Top otte og slutspil eller en niendeplads og fiasko. De sidste to kampe i grundspillet afgør om Ribe-Esbjerg HH skal juble over et formidabelt comeback, eller om et antiklimaks af et nedrykningsspil bliver en realitet. Træner Jan Paulsen & Co. kan onsdag aften tage et stort skridt i den rigtige retning ved at slå Skjern Håndbold i Blue Water Dokken.