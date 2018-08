Olympisk præsident ser muligheder for OL i Danmark

OL har de seneste mange år vokset sig så stort og dyrt, at færre og færre byer byder ind på afholdelsen af verdens største sportsbegivenhed.

Med vokseværket er tidligere danske drømme om at få OL til København også aftaget, men måske kan de blive vakt til live igen.

Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, arbejder på igen at gøre det muligt for flere af verdens lidt mindre storbyer at blive vært for OL.

Den tyske IOC-præsident er begejstret for Danmark som sportsarrangør.

- Danmark har virkelig etableret sig selv, som et af knudepunkterne for organisering af sport i verdensklasse, siger Thomas Bach.

I sidste weekend var han på besøg i Aarhus for at overvære det igangværende VM i sejlsport, og tyskeren har noteret sig, at Danmark afholder mange store sportsbegivenheder.

- Det er noget, jeg lægger mærke til. Alene i år er Danmark vært for tre verdensmesterskaber. Ud over sejlsport har der også været VM i ishockey og triatlon i Danmark, og der er mere på vej, siger han.

Bach nævner blandt andet, at Danmark og Tyskland til januar næste år er vært for VM i herrehåndbold.

Spørgsmål: Er det unikt, at et så lille land afholder så mange store events?

Thomas Bach svarer ikke lige med det samme.

- Jeg prøver at tænke mig godt om.

- Der er også nogle lande på andre kontinenter, men for Europa er det unikt, svarer IOC-præsidenten efter lidt tid.

I stedet for at lade sig forblænde af nye og moderne stadioner, så vægter IOC i dag brugen af eksisterende og midlertidige idrætsfaciliteter højere, når de skal vælge fremtidige OL-værter.

Selv om Danmark de senere år har afholdt mange store sportsarrangementer, så vil det alligevel kræve noget ekstraordinært at afholde et OL.

- Man kan ikke sammenligne det her med OL, siger Bach med henvisning til VM i sejlsport, hvor 1100 både er på vandet i Aarhus.

- OL er 33 af den her slags verdensmesterskaber på samme tidspunkt, men vi har gjort det billigere at afholde OL ved at vægte bæredygtighed, så det er muligt for flere.

- Det er også derfor, at vi ikke kan imødekomme alle ønsker, der er fra alle sportsgrene med ønsker til discipliner på OL-programmet.

- Den diskussion har vi for eksempel altid med sejlsporten, for vi kan kun have et begrænset antal sejlklasser på det olympiske program, siger Bach.

I 2015 var Thomas Bach også i Danmark, og dengang var hans holdning, at Danmark skulle stræbe efter at afholde OL en dag.

- Jeg mener det samme i dag. Jeg har ikke ændret synspunkt.

- Den olympiske agenda, som vi har vedtaget, giver mange muligheder for, at kandidatbyer og lande kan afholde legene på en bæredygtig måde ved at bruge eksisterende og midlertidige byggerier. Konkurrencerne kan også spredes ud fra værtsbyen.

- Danmark har vist, at man er en arrangør i verdensklasse. Ingen i sportsverdenen vil have nogen tvivl om, at Danmark organisatorisk og logistisk ville kunne organisere et fremragende OL, siger Bach.

Spørgsmål: Skulle det så være sammen med andre byer eller lande?

- Det ville være op til Danmark, men jeg er ret sikker på, at man med den sport og holdsport, der findes, vil kunne bruge eksisterende faciliteter rundt omkring i Danmark.

- Hvis projektlederen mener, at det vil mere bæredygtigt, så kan man ifølge den olympiske agenda 2020 for eksempel også samarbejde med et andet land i en given sportsgren, siger Bach.

I øjeblikket er der hos hverken hos Danmarks Idrætsforbund eller Sport Event Denmark planer om at byde ind på afholdelsen af et OL. OL afholdes i 2020 i Tokyo. Derefter i Paris og Los Angeles i 2024 og 2028.