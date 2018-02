Olympisk omgangssyge styrer uden om sportsfolk

Foreløbig er ingen idrætsudøvere ramt af den virus, der har forårsaget diarré og opkast i OL-området i Pyeongchang.

Allerede inden åbningen af legene oplyste arrangørerne, at flere hundrede mennesker var smittet med norovirus, der på dansk også kaldes omgangssyge eller Roskildesyge.

Mandag er det officielle tal dog blevet justeret til 177 bekræftede tilfælde, hvoraf 19 blev konstateret søndag. Det er dog lykkedes at holde sygdommen ude af den olympiske landsby, hvor udøverne bor.

Flere forskellige myndigheder og organisationer samarbejder for at inddæmme den smitsomme sygdom, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Der er iværksat undersøgelser af vandkvaliteten i området, ligesom hoteller, restauranter og indkvarteringssteder for OL-arbejdere er blevet inspiceret for at finde årsagen til udbruddet.

I sidste uge blev 1200 sikkerhedsfolk sendt i karantæne, efter at sygdommen havde spredt sig blandt vagtpersonalet. I stedet blev soldater indkaldt for at tage vare på sikkerheden.

Arrangørerne oplyser, at 68 af de 177 smittede er kommet sig over sygdommen og har kunnet genoptage arbejdet.